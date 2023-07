La Juventus di Weah, correndo a tutta fascia senza concorrenza

TORINO - Weah junior è pronto per la nuova avventura juventina e lo si capisce dall’entusiasmo con cui parla nella conferenza di presentazione. Il figlio del grande George tra l’altro ha la fortuna di essere di fatto al momento l’unico bianconero senza concorrenza diretta tenuto conto che De Sciglio è fermo per il recupero dopo il crociato rotto mentre Cambiaso pare destinato a essere prossimamente ceduto. «È una benedizione» ha detto Timothy sul fatto di essere venuto a Torino per giocare nella squadra per la quale il papà ha sempre fatto il tifo. Si ispira a Cuadrado, ha detto e ha confermato che Jonathan David, suo amico ed ex compagno del Lille, lo ha sentito anche per parlare di Juventus visto che l’attaccante è uno di quelli finiti nel radar della società torinese.