Juventus, Fagioli non parte per gli Usa: il motivo

Un altro forfait potrebbe essere quello di Fagioli come comunicato dalla Juve tramite un tweet: "Nicoló Fagioli non partirà oggi con la squadra per lo Juventus Summer Tour a causa di una tonsillite". La Juventus partirà in giornata alla volta degli Usa per una serie di amichevoli a San Francisco, Los Angeles e Orlando contro Barcellona, Milan e Real Madrid

La Juve in Usa: le date ufficiali delle sfide con Barcellona, Milan e Real