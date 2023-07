Juve, l'Uefa decide. Agnelli e i motivi della condanna: i punti rilevanti

In attesa di conoscere l’esito dell’inchiesta Uefa sulla Juventus per la regolarità dei bilanci presentati come base di partenza per il settlemet agreement concordato - la decisione è attesa a giorni e ci si aspetta una stagione di bando dalle Coppe per cui niente Conference League - , ieri sono arrivate novità sul fronte della giustizia spotiva italiana.

Infatti il Tribunale Federale Nazionale ha provveduto a pubblicare le motivazioni della sentenza nei confronti dell’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli, sanzionato con una inibizione di 16 mesi e 60 mila euro di multa per il processo incentrato sulla “manovra stipendi”, ovvero il differimento temporale dell’erogazione di alcune mensilità per i calciatori bianconeri nel periodo condizionato dal Covid.

Agnelli, i motivi della condanna

Ecco i passaggi più rilevanti delle motivazioni «la manovra stipendi 2019-2020 ha avuto quale effetto immediato e concreto di evitare l’appostazione in bilancio di costi e/o debiti per circa 90 milioni di euro, onde non può dubitarsi della contrarietà di siffatto modus operandi al principio contabile di competenza economica e, conseguentemente, anche della violazione del principio di par condicio con le altre società consorelle della Lega Nazionale Professionisti Serie A in punto di equilibrio economico finanziario». Si fa quindi riferimento anche allo scritto tra Agnelli e l’allora capitano Chiellini in cui si concordava che «la prima squadra si riduce la propria retribuzione annuale della stagione sportiva 2019/2020 di un importo corrispondente ai ratei mensili di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 con l’espressa previsione, non subordinata ad alcuna condizione di sorta, che nelle prossime settimane, società e calciatori perfezioneranno la formalizzazione dei singoli accordi contrattuali, come previsto dalle normative vigenti e in base all’accordo raggiunto, in cui tre dei quattro ratei saranno ridistribuiti sui contratti in essere, a partire dalla stagione 2020/2021».