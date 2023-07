Rabiot e la Juve, la stagione dell’amore: il post sui social

La storia d'amore tra Adrien Rabiot e la Juventus è destinata a continuare, e il francese ha voluto ribadirlo ancora una volta. Dopo l'annuncio sul rinnovo per un altro anno con i bianconeri, il centrocampista francese è tornato ad allenarsi con i suoi compagni di squadra per preparare al meglio la prossima stagione. L'ultima annata, nonostante i problemi della squadra, è stata la migliore sotto molti punti di vista per Adrien, che è diventato sempre di più un punto fermo nello scacchiere di Allegri.