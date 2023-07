Chiellini, Bonucci, Pepe e Ogbonna: amarcord Juve e cena in bianconero

La tournée negli States per la Juventus è ufficialmente iniziata. I bianconeri sono arrivati a San Francisco dando così il via alla vera e propria preparazione estiva agli ordini di Massimiliano Allegri .

Arrivo negli Usa che doveva vedere subito la squadra all'opera con i primi allenamenti e la conferenza stampa del tecnico. Sia le sedute in campo che l'incontro in sala stampa col tecnico sono però saltati.

Bonucci, cena con gli ex compagni Juve

Nella tournée i bianconeri affronteranno in amichevole Barcellona, Milan e Real Madrid. Sono assenti dalla spedizione statunitense Nicolò Fagioli, a causa di una tonsillite, e Adrien Rabiot, rimasto a Torino per un affaticamento. Insieme a loro, assente anche Leonardo Bonucci, al quale è stato comunicato di non rientrare più nel progetto tecnico bianconero. Il difensore, dal suo canto, sta proseguendo gli allenamenti, convinto di poter far cambiare idea a staff tecnico e dirigenza.

Nel frattempo l'ex capitano della Juventus, non potendo prendere parte alla tournée in America, si è tuffato nel bianconero a suo modo. Bonucci, infatti, ha postato nelle sue storie Instagram, nella tarda serata di ieri, una foto insieme a Giorgio Chiellini, Simone Pepe e Angelo Ogbonna: tutti suoi ex compagni alla Juve. Una cena per celebrare i momenti passati insieme a Torino, in attesa di tempi migliori e di un futuro più chiaro per Bonucci, che sui social ha ricevuto il sostegno incondizionato di sua moglie Martina Maccari.