Vlahovic-Kostic, l'arrivo negli Stati Uniti e il siparietto degli occhiali

È ufficialmente partita la spedizione americana della Juventus . I bianconeri sono arrivati negli States, precisamente a San Francisco, per la tournée che darà il là alla preparazione estiva.

In terra americana la squadra di Massimiliano Allegri affronterà Barcellona, Milan e Real Madrid. Assenti per problematiche fisiche Fagioli e Rabiot, Bonucci per scelta tecnica.

Juve, siparietto Kostic-Vlahovic

Presenti invece alla tournée Filip Kostic e Dusan Vlahovic. I due sono apparsi sorridenti dalle prime immagini al loro arrivo negli Usa, regalando anche un simpatico siparietto ripreso e pubblicato dai canali ufficiali bianconeri. Infatti i due calciatori scendono praticamente insieme dal pullman, con Kostic che ha indosso degli occhiali da sole. Si capisce presto però che sono di proprietà di Vlahovic, con l'attaccante che sorride e lo abbraccia indicando le lenti. "Pippo dice che sono un regalo", sottolinea la didascalia del post sui canali social bianconeri. Clima sereno e disteso all'arrivo negli Usa, con la Juventus che presto sarà in campo per le amichevoli, ma che nel frattempo ha visto slittare i primi allenamenti e la conferenza stampa di Allegri.