Diretta Juventus-Barcellona ore 4.30: dove vederla in tv e in streaming

Il primo avversario, al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, saranno i blaugrana di Xavi , Campioni in carica della Liga: potrebbe anche essere l'occasione per parlare di Franck Kessié , da alcune settimane accostato ai colori bianconeri.

Juve-Barcellona in diretta su Dazn e Sky

Il match tra Juventus e Barcellona è in programma alle 4.30 - ore italiane - del 23 luglio e sarà trasmesso in diretta tv da Sky sul canale 201 e in streaming da Dazn, SkyGo e Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

