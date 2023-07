Juve al lavoro senza Vlahovic e Pogba: Chiesa e Yildiz danno spettacolo

SANTA CLARA - Il Levi's Stadium è uno dei templi del football Nfl e Weston McKennie l'ha onorato da vero texano , vincendo il contest per chi centrava una sorta di bersaglio lanciando il pallone ovale, da quarterback. Non è stato difficile per l'americano, a fine allenamento, sconfiggere Arek Milik e Kenan Yildiz che hanno provato a sfidarlo.

E si è divertito anche Paul Pogba da bordocampo, dopo aver fatto cyclette: il Polpo, McKennie, Milik, Huijsen non hanno svolto, come i compagni, il primo allenamento in gruppo in terra statunitense. Ma l'assenza che forse fa più rumore è quella di Dusan Vlahovic: sorridente al lato del campo, anche lui spesso con la palla da football in mano, ha assistito al lavoro dei compagni. Dunque non avrebbe giocato con il Barcellona e a questo punto è in dubbio anche per la gara con il Milan: Allegri lo gestisce ma, ovviamente, essendo un nome al centro del mercato, la sua assenza ha sempre un certo peso.

Bremer già tirato a lucido per Allegri

Chi invece ci ha dato dentro in allenamento è Federico Chiesa, sembrato in palla e reattivo anche nella partitella in famiglia su campo ridotto; un paio di buone giocate che hanno strappato applausi sono arrivate dai piedi di Yildiz, da mezzala, e del nuovo arrivato Timothy Weah, che deve ancora inserirsi nel sistema allegriano, ma dà segnali incoraggianti; sono apparsi già in buona forma i centrali, con Bremer tirato a lucido. E adesso la Juventus riparte da Los Angeles per continuare la preparazione e avvicinarsi alla sfida al Milan.