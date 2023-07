Juve, rivoluzione americana: tra vertici presenti e maglie di Weah a ruba

Tutto un altro Federico Chiesa , sì, ma la missione americana è più ampia: tutta un’altra Juve , tutta un’altra stagione. L’obiettivo lo ha delineato Max Allegri nella prima intervista della nuova stagione: raggiungere un posto in Champions League, costi quel che costi, perché una società come la Juventus non può permettersi una seconda stagione di fila senza gli introiti della Coppa più importante.

Il filo conduttore, rispetto alla passata tournée, è proprio lui, Allegri: in sella, pronto a cominciare l’ottava stagione complessiva alla guida dei bianconeri, la terza dal ritorno nel 2021.

Juve, continuità Allegri

L’Arabia, qui negli Stati Uniti, sembra ancora lontana di quanto non lo sia davvero. Però dovrà essere tutto un altro Allegri rispetto al recente passato, dopo due stagioni da zero titoli: Max sa che si gioca tanto, nonostante la forza di un contratto pesante fino al 2025. O forse proprio per quello: al di là dei soldi, la Juventus lo aspetta per tornare a vincere. E la nuova dirigenza ha deciso di continuare a puntare sull’allenatore livornese perché convinta – evidentemente - che sia ancora l’uomo giusto, una volta messo nelle condizioni migliori per poter concentrarsi sul mestiere di allenatore, senza dover fare anche altro.