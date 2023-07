Weah, debutto da cantante: l'esibizione tra Juve e Bob Marley

L'esterno d'attacco statunitense sembra aver ereditato tutta l'allegria con la quale suo padre George viveva il calcio e la vita e, nel corso della tourneé nei "suoi" Stati Uniti con il club bianconero, ha dimostrato di essersi già perfettamente ambientato nel nuovo gruppo.

Weah e il "rito di iniziazione"

Il calcio ha le sue scaramanzie, ma non solo. Non c'è ritiro che tenga se non c'è un neo-acquisto sottoposto al più antico "rito di iniziazione". Ovvero, un po' come accade a Natale ai bambini, si viene invitati a salire in piedi sulla sedia e non per recitare una poesia. La prova canora è un must di ogni precampionato per gli ultimi arrivati, in ordine cronologico. E, allora, smartphone alla mano per non dimenticarsi il testo col rischio di proteste da parte del "pubblico" Timothy Weah ha dato spettacolo.