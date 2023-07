La spinta dei tifosi, le ultime prove anti Milan: la Juve è pronta

LOS ANGELES - Sono gli ultimi allenamenti della Juve prima del match con il Milan : quella del mattino californiano è una seduta è incandescente grazie ai club bianconeri arrivati da ogni parte degli Stati Uniti, qualcuno anche più in là: c’è anche il J Club Colombia per fare il tifo. Come quello di Hollywood o Salt Lake City: insomma, sono oltre cento i tifosi venuti a spingere e sostenere la squadra di Allegri sotto il sole di Los Angeles. Tra gli ospiti speciali anche Giovanni Branchini , agente di Miretti e Allegri: visita di cortesia per il manager, che è stato a lungo al fianco di Cristiano Giuntoli a bordocampo a seguire la seduta di allenamento.

Juve all'americana

Prove anti Milan, con Max che dovrebbe puntare per gli undici titolari su coloro che hanno svolto sempre gli allenamenti in gruppo e appaiono più in forma. Provata la coppia d’attacco composta da Kean e Chiesa, mentre Milik è recuperato ma potrebbe partire dalla panchina perché deve fare i conti con un problemino al polpaccio. Saranno titolari i due americani bianconeri, seguiti anche dallo staff di Team Usa: in campo Weah sulla destra e probabilmente anche McKennie da mezzala su quella fascia. La difesa a tre nel 3-5-2 dovrebbe essere composta da Gatti, Bremer e Danilo. Il regolamento del torneo: si possono effettuare undici cambi in tre slot, subito rigori in caso di parità.