Kostic, la Juve e il ritorno di Vlahovic: “Per noi è importante”

LOS ANGELES - La presentazione della sfida tra Juventus e Milan è affidata al bianconero Filip Kostic , uno dei giocatori più positivi della passata stagione: "Ci stiamo allenando tanto - ha raccontato dal ritiro di Marina del Rey - stiamo facendo tutto quello che serve per prepararci nella migliore maniera possibile per la stagione. Tutto è cominciato nel migliore dei modi: quella con il Milan è un'amichevole, certo, ma noi vogliamo vincere per cominciare nel modo giusto. Stiamo provando a fare il meglio per essere pronti per il campionato: sappiamo di dover migliorare. E sappiamo che il Milan è un ottimo team e ha grandi qualità, ma anche noi ne abbiamo e siamo compatti".

Vlahovic, il ritorno più atteso

Kostic è amico e connazionale di Dusan Vlahovic, uno dei bianconeri più chiacchierati e più amati dai tifosi: "Vlahovic sta meglio oggi - ha continuato l'esterno - però ha dovuto svolgere un lavoro differenziato in questa prima parte di precampionato. Spero che possa tornare in squadra il prima possibile: lui è molto positivo e concentrato sul recupero, per la squadra è un giocatore molto importante". Kostic si è allenato in gruppo, invece, ed è pronto per il Milan: "La Juventus è il miglior club in Italia e ogni partita è importante, che sia in tour o in una competizione ufficiale".