Juve-Milan, primo esame per Allegri: ecco cosa deve dimostrare

Non c’è bisogno di alzare troppo la temperatura da queste parti, quando il sole non dà tregua: solo il vento riesce ad attenuarne il calore. Ma Massimiliano Allegri, che ogni tanto cede alla necessità di indossare il cappellino con visiera, sta facendo di tutto per tenere alti i ritmi della Juventus al lavoro a Los Angeles. La vigilia del primo vero test, peraltro contro una diretta concorrente come il Milan, non cambia le carte in tavola: intensità e concentrazione, al massimo, in ogni singolo passaggio, in ogni stop, in ogni gioco a due tocchi.

Quello che si vede alla Loyola Marymount University è la sintesi della stagione che i tifosi della Juventus si aspettano: un cambio radicale rispetto a quanto visto nella annata da poco trascorsa, per svoltare. Non sarà una rivoluzione tattica, almeno non adesso: servono gli interpreti giusti e, ora come ora, i bianconeri dispongono di risorse più adatte a proseguire lungo la strada del 3-5-2.

Juve, il lavoro di Allegri Ci saranno modifiche a gara in corso, questo sì: negli esperimenti tattici, specialmente quelli del pomeriggio, non è raro vedere un abbozzo di 4-3-3 con Chiesa largo a sinistra. Ma è su altro, soprattutto, che Max sta lavorando: vuole entrare nella testa della squadra. «Ogni passaggio è importante – è una delle sue spiegazioni alla squadra durante un allenamento losangelino – e non va sbagliato, perché anche un solo passaggio può determinare la vittoria o la sconfitta: è una questione di testa». Ecco, appunto: cambiare per cercare continuità. Un aspetto che è mancato l’anno scorso è stato proprio riuscire ad avere la stessa concentrazione per 90 minuti e oltre: troppi cali di tensione e black out che ne hanno condizionato il risultato nei momenti cruciali della stagione. Allegri spesso interrompe le sedute per riportare il gruppo alla massima attenzione e cerca la perfezione: rinforzi dal mercato non sono arrivati, a eccezione di Timothy Weah, che è il sostituto di Juan Cuadrado.

Juve, l'obiettivo di Allegri Bisogna tirare fuori il massimo con ciò che si ha e la Juventus sta lavorando per trovare una maggiore coralità di gioco, altro aspetto che ha rappresentato un deficit nella passata stagione quando ci si è troppo spesso adagiati sulle giocate: senza Angel Di Maria cade un altro alibi. Il Fideo ha fatto la differenza di rado, ma la sensazione che dovesse essere il salvatore della patria in ogni partita era forte. Adesso cade anche questo muro: niente più Juve lenta, prevedibile, senza gioco e con intensità a corrente alternata. L’obiettivo di Allegri è di presentare una Juventus con un’altra faccia, pur restando praticamente gli stessi i protagonisti. E la vuole subito, dal Milan, compatibilmente con una condizione atletica da trovare, come è naturale che sia verso fine luglio. Anche la gestione della preparazione e degli infortuni è un aspetto nodale: senza brillantezza e con la rosa ciclicamente ridotta a causa degli acciacchi, il tutto si trasformerebbe in una salita impervia, come nella scorsa stagione. Allegri ha una missione, già da stanotte con il Milan: non è vincere, il risultato in questa fase non conta se non per il morale generale. Deve far vedere ai tifosi, i tanti sugli spalti del Dignity Health Sports Park, che la squadra ha tutta ha un’altra grinta, tutta un’altra intensità, tutta un’altra faccia. Insomma, che ha cambiato marcia: la scusa di un gruppo nuovo da amalgamare non c’è. Partire forte è un obbligo più che una necessità.

