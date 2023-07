Fagioli, il nuovo obiettivo con la Juve e le ‘aggressioni’ di Allegri

Nicolò Fagioli è pronto a ripartire. Dopo aver visto condizionata l'ultima parte della scorsa stagione a causa di un brutto infortunio, il centrocampista della Juventus si sta preparando a Torino per la prossima stagione. Non è partito per tournée statunitense con il resto della squadra a causa di una tonsillite.

Ma il classe 2001 (che spera di raggiungere i compagni per la sfida col Real Madrid) è voglioso di ricominciare forte in vista del prossimo campionato di Serie A. Fagioli, in un'intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, ha toccato vari argomenti: i punti forti e quelli in cui migliorare, il suo sogno azzurro, come Massimiliano Allegri gestisce gli errori in campo, le fonti di ispirazione e il percorso nella Juventus.

Juve, a tutto Fagioli

Queste le dichiarazioni di Fagioli: "Mi piace correre, ma soprattutto devi correre, devi fartelo piacere se vuoi vincere. Il ritiro è la parte più faticosa della stagione: devi ricominciare, non stai mai come durante la stagione, devi fare più fatica ma serve tantissimo per preparare al meglio le prime partite. Dallo scorso campionato mi sento cresciuto nell'attenzione difensiva, penso sia una cosa su cui il mister mi ha fatto migliorare molto. In campo ti dà molta tranquillità, non si arrabbia quando sbagli tecnicamente, ma quando sbagli l'atteggiamento: devi stare sempre sul pezzo in partita, mentre se fai un errore su una giocata è il primo a incoraggiarti".