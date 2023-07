Weah e la Juve: “Scioccato dal primo giorno. Qui anche per… Fonseca”

Una voglia che traspare dalle parole che l'esterno statunitense ha rilasciato ai microfoni di DAZN. L'arrivo alla Juve (ma non solo) tra gli argomenti toccato durante l'intervista.

Weah e l'arrivo alla Juventus

In merito all'approdo in bianconero ha espresso grande gioia ed entusiasmo: "Sono davvero felice. Non lo dimostro, ma sono molto felice. È un sogno che si avvera, qualcosa che sogno da sempre. Posso soltanto ringraziare Dio e la mia famiglia per avermi sempre sostenuto. E adesso sono qui, e sono davvero entusiasta. Mi alleno da alcuni giorni, ho conosciuto i compagni di squadra: mi piace stare qui. È un club incredibile. Sicuramente mio padre ha avuto un ruolo chiave nella mia scelta, ma fin da quando ho saputo dell'interesse della Juve ero disposto a qualsiasi cosa pur di venire. Da quel momento ho iniziato a seguire la squadra, vedere le partite, per farmi trovare pronto una volta arrivato".