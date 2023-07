Rovella torna in Italia. Juventus-Milan è anche Weah-Pulisic

LOS ANGELES - A poche ore dalla sfida molto attesa con il Milan, che sarà la prima amichevole dei bianconeri in questo precampionato, la Juventus ha svolto una seduta di rifinitura a porte rigorosamente chiuse al Sullivan Field, il campo da soccer all'intrno della Loyola Marymount University. La novità principale è il rientro, nelle possime ore, di Nicolò Rovella in Italia: il centrocampista, che con il Milan non avrebbe comunque giocato perché indisponibile, ritorna a Torino in anticipo per proseguire il percorso di recupero da un problema muscolare.