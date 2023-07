"Weah è il compagno di squadra ideale. Può aiutare la Juve in molti modi"

I geni del papà gli hanno appiccicato un pallone al piede, quelli della mamma un perenne sorriso sul volto. Il mondo di Timmy, quattro passaporti e un grande sogno a tinte bianconere, è nella falcata liberiana di George e nell’esuberanza giamaicana di Clar. I genitori di Timmy, appunto, il cui nome completo all’anagrafe risulta Timothy Tarpeh . Cognome, naturalmente, Weah . L’indole dell’unico acquisto estivo della Juventus finora , però, è racchiusa per tutti in un simpatico diminutivo. Per gli amici e per chi lo conosce davvero, almeno.

Come Gregg Berhalter, l’attuale commissario tecnico di quegli Stati Uniti con cui l’esterno classe 2000 ha già collezionato 29 presenze e 4 reti, compresa quella segnata al Galles nella partita d’esordio dell’ultimo Mondiale. «Sono felice di vedere Timmy in uno dei migliori club del mondo e orgoglioso del lavoro che ha svolto nelle ultime stagioni per raggiungere questo traguardo – le parole dell’allenatore a stelle e strisce, un passato in campo anche in Europa tra Crystal Palace e Monaco 1860 –. Non vedo l’ora che prosegua nella crescita, sia con la Juventus che con la Nazionale, visto che a 23 anni ha ancora ampi margini di miglioramento».

Good vibes

La Juventus, in fondo, l’ha scelto anche per questo motivo, investendo 11 milioni più 2 di bonus per strapparlo al Lille e assicurandogli un quinquennale da 2 milioni a stagione. Per sopperire alla defezione di Cuadrado oggi, per scrivere nuovi capitoli dell’epopea bianconera domani. In virtù delle sue peculiarità tecniche, ma non soltanto. «Timmy è davvero il compagno di squadra ideale per tutti, perché porta ogni giorno vibrazioni positive nello spogliatoio e all’interno del gruppo di lavoro - tiene a sottolineare Berhalter, che in questi giorni ha sguinzagliato alcuni suoi uomini al seguito della tournée bianconera per monitorare da vicino Weah e pure McKennie -. In che modo? Attraverso un atteggiamento sempre sorridente e… con la sua musica, naturalmente!». Le giornate di Timmy, violinista provetto in tenera età, trascorrono infatti a ritmo di hip-hop e R’n’B, con tanto di studio personale in cui scrivere e produrre brani. Qualcosa più di un semplice hobby per il figlio d’arte, prossimo a calcare i campi della Serie A oltre vent’anni dopo papà George, un passato con la maglia del Milan e un presente da leader politico nella sua Liberia.

Il ritmo nel sangue

Dal corredo cromosomico del Pallone d’Oro 1995, Weah Jr ha ereditato l’innata passione per il soccer. Ma non le stesse caratteristiche tecniche. Seconda punta soltanto all’occorrenza, il neo bianconero è nato ala destra per poi ricoprire un caleidoscopio di ruoli in campo. Talvolta dirottato a sinistra, nell’ultima stagione al Lille è stato convertito a terzino ancor più che a esterno a tutta fascia. «Timmy è un giocatore molto versatile, che può aiutare la squadra in diversi modi a seconda dell’impostazione di gioco in cui viene inserito – la considerazione più strettamente tattica del ct Usa –. Personalmente, però, lo utilizzo soprattutto come ala destra: ritengo sia un’ottima posizione per esaltare la sua velocità, la sua abilità nell’offrire passaggi chiave ai compagni e il suo ritmo di gioco». Quello di certo non gli manca, in campo e fuori. Retaggio del sangue per un quarto giamaicano che gli scorre nelle vene.