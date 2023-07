Juve, Chiesa-Milik vs Szczesny-Kostic: sfida social tra le risate

Tutti gli appassionati di giochi da tavolo non possono non conoscere "Taboo" dove per vincere bisogna far indovinare al proprio compagno di squadra un termine senza utilizzare parole chiave, a esso riconducibile, che possono rendere eccessivamente semplice trovare la soluzione.

Ebbene, attraverso il proprio account Twitter, la Juventus ha racchiuso in un video di un minuto la sfida al riadattamento del gioco di società tra due coppie di calciatori bianconeri: Chiesa-Milik contro Szczesny-Kostic, testimonial per il lancio di "EA Sport FC 2024". Il videogame della EA Sport che prenderà il posto di "Fifa". Chiesa e Szczesny pronti a sfruttare gli "assist" di Milik e Kostic Smartphone ad altezza testa e via a una roulette di nomi di calciatori della Juventus. Milik è stato chiamato a fornire degli indizi a Chiesa così come Kostic ha fatto con Szczesny. "Crossa molto" ha suggerito Milik a Chiesa per aiutarlo a indovinare Kostic. "È il miglior amico del capitano" ha replicato Kostic per permettere a Szczesny di individuare Alex Sandro.

Juve, sfida social: vincono Szczesny e Kostic A spuntarla sono stati Szczesny e Kostic anche grazie al rigido controllo del portiere in merito alla formulazione delle "dritte" da parte della "squadra" avversaria: "Non possono dire britannico per far capire Iling!", "Non possono dire attaccante per Trezeguet". Risate a crepapelle e pioggia di retweet da parte dei tifosi della Juve e non solo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA