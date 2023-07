Juve-Uefa, la pace costa l’Europa ma è un trampolino per la Champions

Che poi ci si possa ritenere soddisfatti per l’esclusione d’imperio da una competizione europea, questo no, ma dati cause e pretesto, le attuali conclusioni sono tutt’altro che da disprezzare. A livello contingente, s’intende, e lasciando da parte ogni premessa: a questo punto eri arrivato e da quell’angolo dovevi uscire con meno danni possibili.

Juventus-Uefa, c'è aria di disgelo

La sentenza che ha sancito l’esclusione della Juventus dalla prossima Conference League è stata emessa dall’Uefa poco dopo le 18, a Borse ampiamente chiuse, quando tutti erano in attesa dell’evento, pur non conoscendo a fondo i dettagli del provvedimento in relazione alla multa che sarebbe stata comminata. Ed è proprio l’aspetto economico a mettere sotto una luce ancora più chiarificatrice il percorso che ha compiuto la nuova dirigenza per raggiungere l’accordo con il governo del calcio europeo: sancire un ulteriore taglio con l’operato della scorsa dirigenza così come era già avvenuto con la decisione di uscire dalla compagnia dei soci fondatori della Super League. È un segnale clamoroso, infatti, quello che ha dato l’Uefa cancellando il settlement agreement del 31 agosto 2022 che prevedeva una multa di 23 milioni complessivi (3,5 pagati subito e altri 19 pendenti con paletti molto stringenti sui bilanci fino al 2025) a fronte di altri 20 milioni di multa. Ma attenzione, a parte i 10 da estinguere subito (e “senza condizioni”, precisa il comunicato: 2 milioni entro il 30 settembre, gli altri 8 saranno decurtati dai premi), i restanti 10 sono subordinati all’esame dei report finanziari del 2023, 2024 e 2025. Come a dire: “cara” Uefa, scordiamoci il passato e metteteci alla prova per il futuro.