Douglas Costa lascia Cuadrado sul posto: “All’Inter? Mi dispiace per lui”

L'esterno colombiano ha vestito il bianconero per ben 8 anni, portando a casa 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Da parametro zero, alla fine, ha accettato la proposta nerazzurra.

Cuadrado-Inter, il pensiero di Douglas Costa

Il calciatore classe 1988 ha svolto i primi allenamenti agli ordini di Simone Inzaghi, debuttando con la maglia dell'Inter nel match contro l'Al-Nassr di CR7 (con cui ha scattato una foto, in ricordo dei tempi alla Juve) e Brozovic. Una prova più che positiva per Cuadrado, nonostante il risultato finale di 1-1. A commentare questo discusso passaggio dalla Juventus all'Inter ci ha pensato un suo ex compagno bianconero, ovvero Douglas Costa. Il brasiliano, oggi ai Los Angeles Galaxy, è rimasto a Torino per 3 stagioni, vissute ovviamente insieme al colombiano. Durante una diretta sul suo account Instagram ha letto il commento di un utente che gli chiedeva proprio cosa pensasse del tanto discusso trasferimento: "Se ho visto di Cuadrado all'Inter? Sì, ho visto. Mi dispiace per lui...". Senza mezzi termini, Douglas Costa ha fatto capire in maniera chiara il suo pensiero sul passaggio dell'ex compagno di squadra in nerazzurro.