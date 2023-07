Yildiz e Huijsen, la giovane Juve di talento è di scena a Hollywood

La squadra di Massimiliano Allegri si è imposta sui rossoneri per 6-5 dopo i tiri dal dischetto. A segnare dagli 11 metri anche Dean Huijsen, il giovanissimo difensore della Juve Next Gen aggregato alla prima squadra.

Huijsen e Yildiz turisti a Los Angeles

Huijsen, così come tantissimi altri giovani in ritiro con i bianconeri di Allegri, sono subentrati a gara in corso nel match contro il Milan. Tra questi anche Kenan Yildiz, che ha così esordito con la Juventus scambiando a fine gara la maglia con Leao. Yildiz e Huijsen sono due tra i più promettenti calciatori della Next Gen, e stanno mostrando le loro abilità durante la tournée, soprattutto in campo contro i rossoneri. In crescita sul campo, amici fuori: i due compagni di squadra hanno deciso di farsi scattare una foto insieme, alle spalle la famosa Hollywood sign, sul Monte Lee che sovrasta il quartiere di Hollywood, in quel di Los Angeles. Non solo campo, Huijsen e Yildiz turisti per un giorno.