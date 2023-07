La Juve Next Gen tiene per 70', poi ci pensa Luvumbo: tris del Cagliari

SAINT-VINCET CHATILLON - La Juventus Next Gen cade per 3-0 contro il Cagliari di Claudio Ranieri nella prima uscita pre-campionato. A Saint-Vincent match equilibrato con le squadre sullo 0-0 all'intervallo con i bianconeri di Brambilla bravi a non concedere troppo contro una squadra di Serie A, rendendosi anche pericolosi con Mbangula: Radunovic attento a non farsi superare dal tocco sotto dello juventino lanciato in porta.