Vlahovic, sfida con Allegri e sfottò a Pogba: "Ero un bambino quando perdevi"

Tra lavoro atletico, fisico e tattico c'è stato anche tempo per ridere e scherzare in casa Juventus . I protagonisti della sfida sono sempre loro: Allegri e Dusan Vlahovic . L'allenatore e l'attaccante si sono risfidati a segnare da dietro la porta calciando a ridosso della bandierina del calcio d'angolo. A lanciarla è stato proprio il tecnico livornese: "Io e Gatti contro voi due (Vlahovic e Kostic n.d.r.)".

Nonostante l'esclusione dalla Conference League da parte dell'UEFA e le giornate d'attesa per il mercato, la squadra e l'allenatore si sono presi del tempo dopo l'allenamento per giocare un po' (come hanno fatto qualche giorno fa Soulé, Iling e altri giovani giocando ai videogiochi a casa di Faze). Non una novità visto che in passato è successa la stessa cosa tra l'allenatore e Pogba, in quel caso la sfida però è stata a Basket. Un po' di svago, anche con la visita di Owen Wilson, durante la preparazione per rinforzare il gruppo e rilassarsi dopo le fatiche della preparazione.

Allegri-Vlahovic, che sfida! E siparietto con Pogba

Davanti agli sguardi distesi dei compagni e dello staff, uno dietro l'altro hanno provato a calciare il pallone nel tentativo di segnare. Il primo è stato Gatti (tiro fuori) poi è toccato a Vlahovic con la sfera che è terminata di poco a lato della porta. All'errore del serbo è arrivato puntuale il commento di Allegri che lo ha preso in giro: "Buona Dusan... per noi". La sfida è continuata ed è stato proprio l'allenatore a segnare per primo, da scalzo: "Dusan non è roba per te ma ti insegno. Se non la fai passare vicino al palo non entra mai".

Poi il ricordo con Pogba e una nuova sfida all'orizzonte: "Paul ti metto insieme a lui: tu a Basket e lui coi piedi". Imbeccato dal tecnico ,Vlahovic ha poi riprovato, stavolta andando in gol per ben due volte e ha scatenato i commenti del francese: "Mamma mia pure ultimo (ride n.d.r.)". Siparietto divertente tra il serbo e il centrocampista ricordando le vecchie sfida con Allegri: "Se tu non perdevi dieci anni fa quando io ero un bambino potevi parlare" ha detto Dusan, con Paul che ha ribattuto chiudendo: "Anche tu hai perso. Bravo e sei la nuova generazione" il tutto chiuso dalle risate.