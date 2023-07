Next Gen, la polizza Juve che assicura il futuro

Per un futuro sostenibile. E non è uno slogan elettorale. La Juventus ha compreso l'argomento prima di tutti, già nel lontano 2018. Non con una dirigenza con la sfera di cristallo, ma con manager che ancora prima del Covid avevano letto quale direzione avrebbe preso il calcio.

Il progetto della seconda squadra - in principio Under 23, oggi Next Gen - adesso ha una solidità inattaccabile. La tappa intermedia serve, eccome. Troppo grande, infatti, è il divario tecnico, tattico e agonistico che divide i settori giovanili dalle prime squadre. Così la Juventus ha saputo valorizzare l'idea di dare ai propri giovani uno sbocco immediato dal vivaio. Una casa nella quale continuare la maturazione. Poi, c'è chi lo fa in tempi rapidissimi, chi più lentamente, chi ha bisogno di uscire dal nido della Continassa per spiccare il volo e chi fisiologicamente col passare degli anni si perde.

Ma oggi la Next Gen è un bacino d'utenza già fondamentale per Massimiliano Allegri. La passata stagione insegna: in un anno di grande confusione generale, la Juventus ha allevato dei professionisti che oggi sono certamente più pronti di ieri. Nicolò Fagioli è il capofila, Fabio Miretti lo segue a ruota e Samuel Iling-Junior è una piccola bomba esplosa fra le mani di Allegri. Senza dimenticare Matias Soulè, fondamentale in alcuni frangenti della stagione, e anche Enzo Barrenechea, che ha inaspettatamente assaggiato la Juventus e adesso ha solo bisogno di giocare altrove.