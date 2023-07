Juve, la sfida di Allegri: i giorni vuoti da riempire con l’impresa

È un meccanismo psicologico curioso quello che dovrà affrontare la Juventus in questa stagione: riedificare un futuro partendo, però, da un passato lontano e con abitudini poco, anzi pochissimo, frequentate. Il futuro ha i confini dell’Europa che conta, quella che ti garantisci piazzandoti dal quarto posto in su: confine minimo, come vedremo, ma da superare a ogni costo.

Il passato si porta appreso l’atmosfera un poco fanè del calcio di provincia, quello in cui si gioca una volta la settimana e, se non fosse per anticipi e posticipi, rimanderebbe davvero al bianco e nero dei campioni con la brillantina tra i capelli.

Juve-Uefa, la decisione ufficiale: un anno fuori dalle Coppe e maxi multa

La Juve e l'assenza di impegni infrasettimanali

Ecco, l’assenza di impegni infrasettimanali è una novità clamorosa, un abito mentale che quasi tutti gli interpreti bianconeri dovranno indossare in fretta evitando però di spiegazzarlo per incuria, disabitudine o, peggio ancora, presunzione di chi si sente superiore a una condizione che di solito non gli appartiene perché frequenta più illustri palcoscenici. E invece quelle lunghe settimane di “sospensione agonistica” non dovranno cadere preda del vuoto, di un terrore da “sospensione agonistica”.

Ogni giorno, Massimiliano Allegri dovrà ricordare ai suoi ragazzi che stanno recitando una parte fondamentale nella storia di uno dei club più prestigiosi del mondo (non per caso quello che ha avuto in rosa più campioni mondiali di tutti...), altro che palcoscenico minore. E che il traguardo minimo, quell’imprescindibile quarto posto, potrà davvero nobilitarsi fino all’obiettivo massimo dello scudetto. In fondo, è storia recente del club che la rinascita dal clima di provincia dell’impegno settimanale coincida con un’impresa, come accadde all’alba del ciclo dei 9 scudetti con Conte in panchina. Ora tocca a Max e l’idea dell’impresa lo galvanizza assai. Ogni giorno da riempire, così, non sarà un buco nero, ma una opportunità per costruire l’impresa.