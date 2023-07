Da Hollywood a Disney World: la Juve riparte, Milik e Kostic puntano il Real

ORLANDO - Dalla terra dove ogni sogno è possibile, Hollywood, alla casa di Topolino, qui a Orlando, Florida, la patria di Disny World: la Juventus ha salutato Los Angeles e si appresta a cominciare la terza parte dell'avventura americana, quella che porta alla sfida con il Real Madrid, nella notte italiana tra mercoledì e giovedì. Gli allenamenti ricominciano a Four Corners, un sobborgo a sud-ovest della città, non lontano da Championsgate, dove la squadra soggiornerà per qualche giorno fino al rientro in Italia.