Conte, la Juve non dimentica il compleanno: la reazione dei tifosi

Appesi gli scarpini al chiodo ha intrapreso la carriera di allenatore che, dopo le esperienze con Arezzo, Bari, Atalanta e Siena, l'ha riportato a Torino dal 2011 al 2014. Dopo un biennio in Nazionale e un altro al Chelsea, ha scelto l'Inter, la rivela storica della Juventus. Una decisione che ha fatto discutere parecchio.

Conte compie 54 anni: tifosi divisi sui social

Nel giorno del suo compleanno il club ha pubblicato un post di auguri sui social. Nei commenti i tifosi si sono scatenati e si dividono tra chi lo vorrebbe di nuovo sulla panchina di Madama e chi non riesce a perdonarlo per l'approdo agli acerrimi nemici. "Come fa la gente a volere ancora Conte dopo che è stato all'Inter... Gli toglierei anche la stella io..", commenta un utente. C'è invece chi, appunto, non dimentica cosa sia stato Conte per la Juventus: "Conte ha vinto la Champions da giocatore, ha portato la Juve dal 7° al primo posto da allenatore, per questo resterà per sempre nella storia, questi sono i fatti il resto sono parole al vento". "Auguri Mister, quest'anno ci ho creduto fortissimamente nel tuo ritorno ma non è stato così... Speriamo nel prossimo anno... Ti rivoglio alla guida della tua Juventus - scrive un tifoso - con la solita grinta da condottiero che ti ha sempre contraddistinto! Ti vogliamo bene".