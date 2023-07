Allegri sergente: da Danilo a Bremer, la Juve è stremata

A confermarlo è stato anche un video postato dalla account ufficiale della Juve, dove si può notare il tipo di allenamento scelto dal 'sergente' livornese per aumentare la condizione della squadra. Da Danilo a Bremer passando per Kean, Gatti, Soulé e tutti gli altri: questi i giocatori ripresi a terra alla ricerca del recupero tra uno scatto e l'altro. Dopo le estenuanti corse i bianconeri sono volati a Disney World, dove giocheranno l'ultima amichevole americana contro il Real Madrid.

Juve, amichevole Real e programma ritorno

La Juventus ha salutato Hollywood, tra corse e sfide divertenti, e ha raggiunto Disney World a Orlando, sede dell'ultima parte della tournée negli USA. Gli allenamenti ricominceranno a Four Corners, un sobborgo a sud-ovest della città, non lontano da Championsgate, dove la squadra soggiornerà per qualche giorno fino al rientro in Italia. Prima, però, nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 agosto (l’1.30 italiana), disputerà al Camping World Stadium la sua seconda amichevole americana contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Allegri è pronto a schierare il solito 3-5-2, modulo con cui ha giocato anche la sfida col Milan, in attesa di avere qualche notizia positiva dai recuperi di Vlahovic e Pogba, ancora alle prese con un lavoro personalizzato. Subito dopo l'amichevole con i Blancos i bianconeri prenderanno un volo per l'Italia e avranno due giorni di riposi, prima di ritrovarsi alla Continassa. Il 12 agosto poi ci sarà un'ultima amichevole contro l'Atalanta, prima di tuffarsi nell'inizio della Serie A. Un test importante per capire la condizione della squadra in vista della prima gara contro l'Udinese del 20 agosto alle 20:45.