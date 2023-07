Bremer: Preparatevi, Juve ad alta intensità. Allegri-Chiellini, i consigli

Il maxi schermo dell’hotel Ritz-Carlton di Marina del Rey manda in onda in diretta il tennis, da Umago. Per uno strano caso del destino, mentre nella hall arriva Gleison Bremer , la tv mostra Lorenzo Sonego , un cuore granata. «Mi piace il tennis», dice il difensore, «Sì, ma Sonego è del Toro...», sottolinea qualcuno in sala. Bremer mostra i denti bianchissimi e allarga il sorriso: «Già, lo so, lo so. Ed è anche molto bravo!». La riconoscenza verso il Torino non è mai mancata, ma Gleison adesso guarda avanti, a nuove sfide con la Juventus .

Bremer, rispetto a un anno fa cosa è cambiato, a livello di tournée ma anche a livello personale?

«Ora conosco più la squadra, il gruppo, sono più abituato».



Un bilancio personale dell’ultima stagione: come la valuta?

«È stata positiva, certo potevo fare meglio, non è stato facile però sono contento e non riparto da zero: riparto con alle spalle già un po’ d’esperienza, adesso nella nuova stagione spero di fare meglio».



Quali sono i suoi obiettivi, personali e di squadra?

«Dobbiamo migliorare quanto fatto lo scorso anno, arrivare in zona Champions. Certo alla Juve si spera sempre di vincere ma siamo un gruppo in costruzione. La prima cosa è arrivare in zona Champions e a quel punto vediamo partita dopo partita, magari possiamo pensare anche allo scudetto».



Allegri ricorda spesso che sul campo la Juve è arrivata terza, quindi fare meglio del terzo posto vuol dire comunque lottare per lo scudetto.

«Certo, come ho detto dobbiamo migliorare il risultato dello scorso anno e quindi partire dal terzo posto in su, il primo e il secondo posto».

La Juve non farà le Coppe: il fatto di avere una settimana libera per lavorare e un solo obiettivo sul quale concentrarsi, può aiutare in chiave scudetto?

«Certo, due anni fa con il Toro giocavamo una volta alla settimana e c’era più tempo per allenarsi. Quando giochi ogni tre giorni è dura, il primo mese non lo senti, il secondo nemmeno ma dal terzo mese in poi inizi a sentire la stanchezza. Lo scorso anno ho giocato tanto. Giocando una volta alla settimana dobbiamo concentrarci sul campionato e poi sulla Coppa Italia».



È più il dispiacere per non giocare la Champions o invece la consapevolezza che avere una competizione sola possa aiutare a raggiungere gli obiettivi?

«È un dispiacere: la Champions è la Champions ma dobbiamo guardare il lato positivo, si gioca una volta a settimana, c’è la possibilità di allenarsi di più e migliorare. La Juve, che giochi o no la Champions, rimane sempre la Juve».



Lei è un difensore che segna: l’obiettivo è fare più gol delle ultime stagioni?

«Ho anche i miei obiettivi personali e voglio migliorare quello che ho fatto lo scorso anno, ho fatto quattro gol in campionato e uno in Coppa, il mio record è di 5, non sarà facile superarlo anche perché sono un difensore».

Quando è arrivato alla Juve ha detto di ispirarsi a Chiellini: c’è qualcosa che pensa di avere di Giorgio o che vorrebbe rubargli?

«Parlo spesso con lui, anche qui, è un difensore che ha fatto la storia della Juve, sa come funziona, è uno dei migliori. Gli ho chiesto se ha visto le partite dello scorso anno, abbiamo parlato delle marcature a uomo, a zona, abbiamo parlato degli aspetti da migliorare. Come difensori siamo molto simili».



Ha anche il suo numero…

«Prima di prendere il 3 ho chiesto a lui, un anno fa. Sì, mi ha dato il permesso (ride), anche quest’anno».



A proposito di ruolo e leadership: sente più responsabilità quest’anno rispetto a quello passato, visto che ci sono anche tanti giovani?

«Lo scorso anno era il primo, ora ho visto dove migliorare: parlo molto con Danilo, so che devo essere di esempio per i più giovani, insegnare loro quello che so».

Da ragazzino aveva un idolo, qualcuno a cui si ispirava?