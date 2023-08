Gatti nuovo leader Juve: piace ad Allegri, titolare con Danilo e Bremer

Primi di agosto del 2020: Federico Gatti indossa una t-shirt bianca, sembra timido, si guarda intorno, poi prende un po’ di coraggio e allarga la sciarpa che un tifoso gli ha appena consegnato, così da mettersi in posa, a disposizione dei fotografi. C’è scritto “ Forza Pro ”, dove Pro sta per Pro Patria , Busto Arsizio : dopo anni tra i dilettanti, per il difensore chierese quella è la prima grande opportunità per misurarsi con i professionisti, nella dura palestra della Serie C . Primi di agosto del 2023: Federico Gatti è negli Stati Uniti d’America , con la maglia bianconera della Juventus . Non solo: ha messo da tempo la freccia e ha preso possesso della parte destra della difesa a tre, da titolare. Insomma, dalle minors ha ribaltato le gerarchie: sono passati tre anni eppure sembra un’eternità.

Gatti, le parole sul gruppo dal ritiro negli Stati Uniti

Gatti ha nel mirino il posto fisso nella difesa della Juventus, dopo un’annata, quella passata, cominciata in sordina e con non poche difficoltà di ambientamento: normale per chi, prima di allora, non aveva neppure assaggiato la Serie A. Ma non è solo questo: il difensore piemontese è sempre più un leader della squadra. Non è raro sentirlo parlare in allenamento, incitare i compagni, farsi sentire con i più giovani: ha il piglio del leader e si vede, in campo come fuori. «Il gruppo è una delle chiavi più importanti – ha detto Gatti in questi giorni di ritiro americano -. Non vediamo l’ora che sia il 20 agosto per ricominciare a giocare in campionato. C’è tanto da lavorare, dobbiamo farci trovare pronti, l’annata scorsa è stata lunga. Cosa non dobbiamo fare? So che dobbiamo lavorare di più per migliorare la classifica dell’anno scorso, dobbiamo imporci di migliorare giorno dopo giorno. Sarà difficile, le squadre della Serie A si sono rinforzate molto, ma noi siamo la Juve e dobbiamo migliorare la classifica e tornare a vincere al più presto. Indossare la maglia della Juve è un onore importante giorno dopo giorno, dentro e fuori dal campo. In allenamento c’è sempre tensione alta, bella e stimolante».