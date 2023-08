Marchisio in vacanza con Barzagli: Dybala commenta e cita Douglas Costa

Ricordi che sono affiorati con una semplice foto in casa Juventus . Marchisio ha postato una foto sui social assieme all'ex compagno e amico Andrea Barzagli in vacanza in Costa Smeralda, Sardegna, e non sono mancati i commenti anche di altri ex bianconeri.

Un po' di amarcord per la Vecchia Signora in un post che ha raccolto mi piace e tanti commento per quanto scritto dal principino: "Mantieni la calma. Ho il muro dietro di me" con l'emoji della faccina che ride. Quante sfide insieme in maglia Juve e quante vittorie: scudetti, Coppe Italia, Supercoppe oltre a un legame forte fuori dal campo. Marchisio ha pubblicato e immediato è stato il commento di Paulo Dybala.

Marchisio-Barzagli e commento Dybala

Proprio l'ex Juve è stato uno dei primi a commentare il posto di Claudio Marchisio. Una semplice parole ma che nello spogliatoio bianconero ha fatto eco: "Barzaglione" e il tag a Douglas Costa con tanto di risate. Un legame importante tra la Joya e l'ex difensore che, con la Vecchia Signora, ha lasciato un solco profondo nel cuore dei tifosi e dei compagni per la sua grandezza in campo e non solo.

L'amicizia tra i due è nata sul campo e poi portata avanti nella vita tra chiacchierate, consigli e risate. Loro erano quelli dell'ultima fila sul pullman, ma anche quelli degli scherzi ai compagni. A proposito di scherzi, proprio Dybala nel giorno del 38esimo di Barzagli gli aveva organizzato una festa di compleanno a sorpresa nello spogliatoio con tanto di commento: "Ti abbiamo organizzato la festa come bambini di 5 anni, tutto questo è perché ti vogliamo bene amico!». Dybala non ha dimenticato i momenti alla Juve, anzi ha ricordato e sorriso assieme a Douglas Costa che ha risposto: "Il nostro Barzaglione". Amicizia, risate e un legame profondo tra Dybala e Barzagli per un amarcord che ha fatto sorridere ex compagni e tifosi sui social.