Juventus-Atalanta, amichevole il 12 agosto a Cesena: è ufficiale

La Juventus al suo rientro in Italia affronterà in amichevole l'Atalanta . Un test importante per mettere altra benzina nella gambe in vista dell'esordio in Serie A contro l'Udinese . La partita è stata ufficializzata dai due club, dove hanno confermato la data, l'orario e il luogo dell'incontro .

"Fissata per sabato 12 Agosto alle 20.30 l’amichevole con l’Atalanta, la gara andrà in scena allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena. Un test importante e utile per migliorare la condizione fisica in vista della prima giornata di campionato in programma domenica 20 agosto alle 20.45 a Udine" ha scritto il club bianconero sul proprio sito.

Juve, Real e Atalanta: il programma

I bianconeri stanno affrontando gli ultimi giorni della Tournée negli Stati Uniti, dove questa notte alle 1:30 (ore italiane) affronterà il Real Madrid in amichevole, dove potrebbe esserci anche Vlahovic. Dopo la gara i bianconeri prenderanno il volo per tornare in Italia dove avranno due giorni di riposo, prima di riprendere la preparazione alla Continassa. Allenamenti che continueranno con l'idea di affrontare un terzo test match, contro l'Atalanta appunto, utile per migliorare la condizione in vista dell'inizio della Serie A, dove il 20 agosto la Juve scenderà in campo contro l'Udinese per la prima giornata di campionato.