Dalla Juve di Allegri al Pallone d’Oro: il sosia di Kean scatena i tifosi

Il nuovo simulatore calcistico prodotto da EA Sports presenterà diverse novità, a partire dal nome. Lo storico FIFA verrà infatti rimpiazzato da EA FC 24 , ma non solo. All'interno del videogioco è da sempre presente la famosa modalità carriera, in cui i giocatori possono scegliere di vestire i panni di un calciatore o di un allenatore (anche creato da zero), che ogni anno viene implementata con nuove funzionalità.

La Juve su EA FC 24: da Allegri al sosia di Kean

Le ultime novità, in particolare, hanno letteralmente scatenato i tifosi della Juventus. In un video svelato dall'azienda canadese si può infatti notare come sia stato aggiunto il volto di Max Allegri all'interno del gioco. Dunque, sarà finalmente possibile osservare il tecnico livornese in panchina durante le partite e non solo. All'interno del filmato c'è anche un altro particolare che ha catturato l'attenzione dei sostenitori bianconeri. Nella fase in cui si introduce il Pallone d'Oro vengono infatti proposte delle immagini di un calciatore creato da zero che alza il trofeo individuale. A colpire è stata l'incredibile somiglianza del "bot" con l'attaccante della Juve Moise Kean. Inoltre, lo stesso calciatore immaginario è stato mostrato anche con la maglia della Vecchia Signora, alimentando ancora di più le reazioni dei tifosi.