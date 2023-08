Allegri: "Juve, col Real difeso bene. Ecco qual è l'obiettivo stagionale"

La Juventus torna dagli Usa soddisfatta dopo le due vittorie contro il Milan e il Real Madrid. Nella notte italiana i bianconeri di Allegri si sono imposti sui Blancos di Ancelotti con il risultato di 3-1, e al termine della sfida il tecnico bianconero ha voluto parlare delle sue sensazioni sullo stato di forma della squadra e non solo: "Abbiamo finito questo periodo di lavoro bene contro una squadra molto forte, che ha grande tecnica e altrettanta fisicità. Abbiamo giocato bene i primi 25 minuti aggredendo in avanti, poi è normale che loro abbiano preso il sopravvento. Noi però ci siamo difesi bene, potevamo fare meglio su alcune palle perse nel secondo tempo però sono contento. Più che il caldo qui in Florida abbiamo patito l’umidità, però ci siamo subito ambientati: la partita è stata giocata a un buon ritmo".