Rovella, Rabiot, Fagioli e ora Perin: infortunati Juve, le condizioni

Anche Mattia Perin resta tra gli indisponibili : il portiere, durante la tournée americana, ha accusato un problema alla spalla e già a Carson, in California, nella sfida con il Milan non era andato nemmeno in panchina.

Terminato il match con il Real Madrid al Camping World Stadium di Orlando, l’ultimo del tour, la Juventus è subito ripartita alla volta di Torino, direzione Caselle, per il rientro in Italia. La squadra adesso avrà a disposizione qualche giorno di riposo per riabbracciare le famiglie e riposarsi un po’, prima della seconda parte della preparazione estiva: weekend senza allenamenti, la ripresa del lavoro alla Continassa è prevista per lunedì 7 agosto.

