Allegri, tutti i segnali di una nuova Juve: pressing, gol e il vero obiettivo

TORINO - È solo un’amichevole, è solo mezzora, però rinfresca l’appiccicosa estate juventina come una granita e profuma di speranza. Perché, per quanto tre pere al Real Madrid facciano sempre una certa impressione, l’impressione vera è stata vedere una Juventus che, nella prima parte della gara, ha pressato gli spagnoli sulla loro trequarti, che in trenta minuti ha verticalizzato più che in tutta la passata stagione e che in venti minuti ha segnato due gol, che un anno fa potevano non bastare un paio di partite.

Insomma, la Juventus di Orlando è stata tutto quello che non è mai stata e avrebbe sempre dovuto essere dall’estate 2021 a oggi. Pressing, intensità e gol: beni di lusso fino a qualche mese fa, mentre l’altra notte sono stati dispensati con generosità da una squadra che è parsa divertirsi a giocare così, cercandosi di prima, inserendosi da dietro, mostrando una certa intensità (per quanto i ritmi della gara non fossero esattamente indiavolati).

Allegri, i tifosi Juve e... le bollicine

Ai primi di agosto fidarsi di un’amichevole è più rischioso che stare al sole senza crema, si prendono scottature ben più urticanti, quindi non si può raccontare di una nuova Juventus, perché è davvero troppo presto, ma parlare di una prestazione incoraggiante è lecito, perché la fiducia viene dall’aver visto la squadra di Allegri imboccare la strada giusta. Ora si tratta solo di proseguire in quella direzione e, semmai, accelerare. Avanti così, quindi: perché al di là di riuscire a vincere lo scudetto nella prossima stagione, per milioni di tifosi sarebbe importante ritrovare una squadra più frizzante, portatrice di un entusiasmo agonistico afflosciatosi mestamente negli ultimi due anni. La priorità del tifoso della Juventus, in questo travagliato momento storico, è ritrovarla, la Juventus, che aveva perso nella malinconica nebbia dei passaggi orizzontali dal ritmo soporifero. Vederla combattere, attaccare, cercare il gol non solo ravviva l’euforia, ma consente di pensare che i bianconeri non debbano vivere una triste stagione transitoria, ma hanno la possibilità di essere protagonisti.