Nocerino: Chiesa, Weah, Vlahovic, Lukaku. Ho visto la Juve, ecco che penso

ORLANDO (Stati Uniti) - Antonio Nocerino ha giocato una sola stagione alla Juventus, 2007-08 collezionando 32 presenze, ed ospite a Sky Sport ha commentato la nuova squadra bianconera vista in azione nella tournèe statunitense. Nocerino è rimasto ben impressionato dal gruppo di Allegri specie da Federico Chiesa: "Io sono stato anche all'allenamento della Juventus oltre che alla gara contro il Real Madrid. Ho visto una squadra molto compatta e molto unita. Ho visto molto bene Chiesa e spero che possa fare veramente bene perché è una risorsa per la Juve ma è molto importante anche per la Nazionale".