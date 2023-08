Kaio Jorge, gol in allenamento sui social e tanta voglia: la Juve ci spera

Buone notizie per la Juventus per quanto riguarda Kaio Jorge. Dopo il brutto ko e il lunghissimo percorso di riabillitazione, il calciatore brasiliano è tornato ad allenarsi in gruppo, con la Juventus Next Gen. Proprio con la squadra allenata da Massimo Brambilla, con cui inizierà la stagione sperando di avere continuità e una forma migliore, l'attaccante si è reso subito protagonista di una bellissima rete.