Pogba e il tunnel a Nonge: Weah commenta e Leao se la ride

Ricordi made in USA per Paul Pogba: il numero 10 della Juve, che ha partecipato alla tournée americana senza andare mai in campo, ha partecipato all'allenamento con gli altri nell'ultima seduta prima del rientro in Italia. Sui social ha postato un mini video dove è protagonista di un tunnel ai danni del giovane Nonge. "La specialità" e un emoticon del polpo la caption scelta da Paul.