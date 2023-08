J-Day, tifosi e tanta voglia di Juve: all'Allianz Stadium tutto esaurito!

Ora finalmente i tifosi bianconeri italiani, lasciata per un po’ la possibilità di farlo a chi di solito è lontano dai propri idoli migliaia di chilometri, potranno ricominciare a guardare e sostenere la Juventus da vicino e potranno farlo in un modo davvero speciale. Mercoledì 9 agosto, infatti, andrà in scena il J Day.

J Day, allo Stadiu festa per oltre 20mila tifosi Juve

Festa per oltre 20.000 Sarà il terzo giorno di allenamenti dopo i tre giorni di pausa di cui la squadra ha usufruito al rientro dagli Stati Uniti (la ripresa è dunque fissata lunedì), ma sarà soprattutto una vera festa per i tifosi, che a partire dal 24 luglio potevano prenotare sul sito ufficiale della società i biglietti gratuiti per poter assistere a un allenamento della squadra di Massimiliano Allegri. Allenamento che, proprio per permettere al maggior numero possibile di appassionati di assistervi, quel giorno non si terrà sui campi del centro sportivo della Continassa, ma all’Allianz Stadium. Un’occasione che ha scatenato la voglia di Juve dei tifosi, che hanno esaurito i biglietti: sarà aperto al pubblico l’intero primo anello dello Stadium, per oltre ventimila persone presenti sugli spalti. Ventimila fan bianconeri che potranno vedere e ascoltare da pochi metri un’intera seduta d’allenamento (inizio alle 18.30), che prevederà anche una partitella in famiglia a tutto campo, con alcuni ragazzi della Next Gen di Massimiliano Brambilla o della Primavera di Paulo Montero a rimpinguare i ranghi della prima squadra.