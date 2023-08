Idris, Moggi ricorda l'amico: "Sempre al mio fianco, mi mancherai"

Un'icona di un calcio di altri tempi. Idris rimarrà impresso per sempre nella memoria degli appassionati di calcio che, a prescindere del suo dichiarato amore per la Juventus , è stato capace di conquistare senza distizioni.

Con la sua simpatia, allegria, ironia, Idris ha accompagnato tanti pomeriggi degli italiani sintonizittati su Rai 2 per seguire le partite del campionato di Serie A attraverso lo storico format "Quelli che il calcio".

Idris e un calcio d'altri tempi

In un calcio d'altri tempi in cui si giocava in contemporanea, domenica alle 14:30, Idris ha raccontato con passione le gesta della sua Juventus con la sua passione per i colori bianconeri, le sue esultanze sfrenate, i suoi botta e risposta con gli "avversari" sempre intrisi di grande rispetto. Innata la sua caapacità di creare siparietti tutti da ridere senza mai scadere nella becera offesa per i sostenitori delle altre squadre. Un pezzo di storia che se ne va ricordato anche da chi andava in tv con lui ogni domenica, ovvero Marino Bartoletti: "Ero il suo Muzungo".