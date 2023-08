Juve, mancano 20 gol per sognare: la classifica attacchi della Serie A

Si avvicinano inizio del campionato e fine delle trattative e anche in Italia il mercato degli attaccanti entra nel vivo: la Juve lavora allo scambio Vlahovic-Lukaku (più tanti soldi) con il Chelsea, l’Atalanta ceduto Hojlund ha soffiato Scamacca all’Inter che è ancora alla ricerca di un erede per Dzeko e Big Rom , così come la Roma cerca un nove da affiancare a Dybala .

A meno di due settimane dal fischio d’inizio (19 agosto) ci si può chiedere come sono messi gli attacchi delle grandi. Per rispondere ci siamo aiutati con i dati relativi al rendimento degli attuali attaccanti delle prime sette classificate della scorsa Serie A: quanti gol hanno segnato nello scorso campionato e quanti in media negli ultimi tre

L'analisi del potenziale attuale degli attacchi di Serie A

Dati che forniscono un aiuto, ma non la risposta. Primo perché nel calcio conta il presente e il passato può dare indicazioni, ma non certezze. Poi perché i dati vanno contestualizzati: anche il calcolo della media gol degli ultimi tre campionati, ad esempio, non evita che le cifre di Chiesa siano condizionate dall’infortunio del gennaio 2022 che lo ha penalizzato in due stagioni. Oppure, nel leggere la media di 15 gol a campionato del neolaziale Castellanos va tenuto conto che se nella passata stagione era in Liga nelle due precedenti era in Mls.