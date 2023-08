Milik romanticone in vacanza con Agata. E Perin commenta così la foto

Arek Milik è in vacanza ad Ibiza con la sua compagna Agata in attesa di rientrare alla Continassa per riprendere gli allenamenti con la Juventus. Per immortalare lo svago vacanziero l'attaccante polacco ha pubblicato su Instagram una foto in macchina con la compagna entrambi sorridenti scrivendo: "Il mio sorriso preferito". Il primo a commentare è stato il compagno di squadra Mattia Perin con un ironico: "Sei un 8..." come voto al suo aspetto fisico. Milik ha accettato la sentenza del compagno rispondendo: "8 PIENO".