Bremer "muro" in Sardegna, tifosi Juve ironici: "Fai passare qualcuno"

La Juventus si è concessa qualche giorno libero dopo il rientro dalla tournée negli Stati Uniti, terminata con al vittoria in amichevole contro il Real Madrid. Bremer li sta passando in Sardegna con la famiglia. Il difensore brasiliano ha postato anche una foto in mare, che ha scatenato i tifosi, i compgni di squadra e anche gli ex compagni.

Tanti i messaggi ironici, che spiegano bene anche il forte legame che si è creato nello spogliatoio bianconero, dopo un solo anno dal suo acquisto.

Bremer, il post social e le reazioni: "Fai passare qualcuno"

La forma fisica di Bremer ha suscitato grandi reazioni, ovviamente positive. Dai sobri commenti di Soulé e Di Maria, ai tanti dei tifosi della Juventus. "Lascia passare le persone che vogliono fare il bagno, non serve che le marchi a uomo", "Non metterti in tasca anche la Sardegna", "Muro in modalità riposo" - questi sono alcuni dei messaggi ironici dei fan bianconeri. Dalla spiaggia al campo, il brasiliano è pronto a prendersi la difesa. Allegri ha lavorato sulla difesa a 3, ruolo in cui emerge ancora di più la sua aggressività come ai tempi del Torino di Juric.