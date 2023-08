Matri: "Scudetto? Juve lontana dalle favorite. Bonucci e Cuadrado..."

Si avvicina lo start per la prossima stagione e sono tante le previsioni che vengono fatte per il futuro. Sulla Juventus è intervenuto l'ex attaccante Alessandro Matri che, a margine della "Bobo Summer Cup" a Lignano ha fatto il suo pronostico sul campionato che attende gli uomini di Massimiliano Allegri.

Per l'ex bianconero non sarà facile puntare allo Scudetto già da questo anno visti anche gli addii eccellenti che hanno sicuramente cambiato le gerarchie nello spogliatoio. Ecco il pensiero di Alessandro Matri riportato da tuttojuve.com.

Matri, la Juve e la favorita per lo Scudetto

Le parole di Matri: "Ad oggi per me la Juve è lontana dalle favorite. Dispiace vedere Bonucci fuori per scelte societarie e Cuadrado via a fine contratto. Sono curioso di vederlo all'Inter, se sta bene fisicamente può fare sempre la differenza. La grande favorita resta il Napoli: ha perso solo Kim e se non cede nessun altro si conferma la più forte".