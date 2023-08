Chiesa, dalle coccole bianconere di Lucy ad un nuovo inizio con la Juve

Non solo verso il bianconero, l'amore del figlio d'arte è diviso con Lucia Bramani, la sua fidanzata. La ragazza ha pubblicato alcune storie direttamente con il giocatore della Vecchia Signora, che si sta godendo qualche giorno di riposo al rientro dall'America.

Chiesa e Lucia Bramani, un amore bianconero

Possiamo definirlo così, amore bianconero, come la foto che ha pubblicato Lucia sui social. Insieme, sdraiati, con un cuore a fare da didascalia. Una foto senza colori, come la Juve, l'altra "fidanzata" di Chiesa. Tanti scatti di fronte al mare e uno anche a un cagnolino. Poi anche un bel tramonto per dimenticare la passata stagione, travagliata e iniziata troppo tardi. Ora l'attaccante ha messo da parte i ricordi dell'infortunio e supportato dalla sua metà è pronto a scattare sulla fascia. Per la gioia di Allegri e tutti i tifosi.