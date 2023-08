La Juve torna in campo, Pogba illumina l'allenamento: tacco-spettacolo

TORINO - Ripresi gli allenamenti della Juventus alla Continassa dopo alcuni giorni di vacanza dopo la tournée negli Stati Uniti, i ragazzi di Massimiliano Allegri sono al lavoro in vista dell'inizio del campionato (20 agosto ad Udine) e dell'amichevole in scena sabato contro l'Atalanta. Al Training Center doppia seduta di allenamento mattina e pomeriggio dove si sottolinea una prodezza di Paul Pogba: durante una partitella con le porte piccole il francese si è messo in mostra eseguendo un bellissimo e preciso colpo di tacco che ha portato al gol la sua squadra. Nella giornata di domani altra doppia seduta mente mercoledì la squadra svolgerà un allenamento con partitella (Juventus A contro Juventus B) all'Allianz Stadium a porte aperte dove sono attesi più di 20 mila tifosi.