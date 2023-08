Chiesa seconda punta Juve? Ravanelli incorona Fede: "Farà minimo 20 gol"

L'allenatore bianconero sta studiando nuovi moduli per la stagione che sta per iniziare e tra le ipotesi tattiche ci sarebbe quella di schierare Federico Chiesa come seconda punta diventando una pedina fondamentale nell'ipotetico 3-5-2 bianconero. Un'idea che piace al giocatore e non solo, infatti dopo Aldo Serena anche Fabrizio Ravanelli si è esposto sulla questione. L'ex leggenda bianconera ha commentato così il post Instagram di TuttoSport sulla suggestione tattica per l'ex Fiorentina: "Sarà devastante da seconda punta e farà minimo 20 gol! Forza Federico".