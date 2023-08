Vlahovic, i bimbi Juve e lo sfottò a Gatti: "Hai speso per la sua maglia?"

Più di mille parole, i sorrisi e gli abbracci dei piccoli (e grandi) tifosi hanno ricordato cosa voglia dire l'amore per la propria squadra del cuore alla delegazione di calciatori della Juventus che li ha incontrati per autografargli tutto quello che desideravano.

Proprio da uno dei video postato da un tifoso su Twitter è venuto fuori un siparietto tutto da ridere. Seduti ad attendere i fan c'erano, da sinistra verso destra, Kean , Gatti , Danilo e Vlahovic . E così, nell'attesa che il tifoso arrivasse davanti alla sua postazione, Vlahovic ha dapprima iniziato a scrutarlo da lontano poi, quando s'è accorto che la maglia che si stava facendo autografare non fosse la sua, ha sbottato ironicamente: "Cioè, hai speso i soldi per la maglietta di Gatti?"

Vlahovic travolto dall'affetto dei tifosi della Juve

La battuta ha scatenato le risate del tifoso, dello stesso Gatti e di Danilo, che ha continuato a far scorrere la fila divertito per il commento dell'attaccante serbo: sereno e rilassato a prescindere da qualsiasi dinamica di mercato. Perché di fronte all'affetto della propria gente non c'è Chelsea o altra squadra che tenga.