Yildiz e la tournée con la Juve: Leao, futuro e la gara "folle" col Milan

Il sorriso di chi sta vivendo un sogno, la naturalezza di chi sa di avere tutto per trasformarlo in realtà. Kenan Yildiz è il protagonista del terzo episodio di “On the road 2023”, format in cui sul canale Tik Tok della Juve i giocatori bianconeri raccontano la t ournée negli Stati Uniti .

Tournée che per il diciottenne fantasista turco, nato e cresciuto in Germania, ha rappresentato la prima convocazione in prima squadra, sancita dalla classica esibizione canora in piedi su una sedia alcuni secondi della quale si vedono nel video: iniziazione che attende ogni nuovo arrivato, che sia un acquisto o un ragazzo promosso dal settore giovanile.

Yildiz e la prima tournée con la Juventus

«È la mia prima tournée con la Juventus - racconta Yildiz dopo essersi presentato (il video è stato ripreso negli Usa) - e credo anche per Dean e Joe (Huijsen e Nonge, ndr) e sono molto orgoglioso. Gli allenamenti sono davvero duri. Ho passato tutto il viaggio con Huijsen, abbiamo fatto tutto insieme, visto Hollywood... Incredibile, sembrava di essere in un film... e ci siamo divertiti un sacco in piscina» . Tutti momenti mostrati attraverso foto e video che scorrono sullo schermo, dalla sconfitta contro Huijsen nel videogame Fifa - «Ma lui ha usato il controller buono » - . ai numeri con il pallone indicati dal freestiler Adonias replicati alla perfezione e al rifiuto di salire sulle montagne russe agli Universal Studios di Orlando - «Troppo alte».